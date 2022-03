Juliette Chêne en couple avec un acteur de Plus belle la vie : "Ce n'est pas si facile..."

Entre Juliette Chêne et Jean-Charles Chagachbanian, c'est l'amour avec un grand A ! C'est sur le tournage de Plus belle la vie que les deux comédiens se sont trouvés pour ne plus jamais se quitter. Juliette Chêne a interprété Juliette Frémont entre 2004 et 2008 tandis que Jean-Charles Chagachbanian campe le rôle de Franck Ruiz depuis 2007.

Bien qu'ils ne travaillent plus ensemble aujourd'hui, la jolie brune et son compagnon forment toujours un couple solide. Une bonne chose, surtout lorsqu'ils sont amenés à être séparés. Juliette Chêne est par exemple aujourd'hui concentrée sur le rôle de Stéphanie pour la série Camping Paradis (TF1), avec Laurent Ournac. Une série qui est tournée à Martigues. Jean-Charles Chagachbanian est de son côté toujours à Marseille pour les intrigues de Plus belle la vie. A cette distance s'ajoutent les emplois du temps bien différents de chacun. "Ce n'est pas si facile car il tourne souvent le soir ou la nuit et nos plannings ne vont pas toujours correspondre...", a avoué la fille du journaliste sportif Patrick Chêne lors d'une interview pour Télé Star, parue ce lundi 7 mars 2022.

L'actrice de 39 ans a également profité de cet entretien pour évoquer la fin éventuelle de Plus belle la vie, comme cela a été annoncé il y a quelques semaines. "Si ça se confirmait, j'en serais très attristée. (...) J'étais une jeune comédienne à l'époque, et je remercie les scénaristes qui m'avaient fait confiance", a-t-elle déclaré sur le sujet. Pour son compagnon de onze ans son aîné en revanche, l'inquiétude se fait moins ressentir. "Je ne suis pas dans le secret des dieux mais il est confiant", a-t-elle assuré. Et quoi qu'il en soit, Jean-Charles Chagachbanian saurait rebondir. Le comédien ne manque d'ailleurs déjà pas de projets. "Nous sommes des intermittents. Il sera par ailleurs cet été au festival d'Avignon, où il jouera Alceste dans le Misanthrope de Molière", a annoncé Juliette Chêne.