Juliette Chêne en couple avec un acteur de Plus belle la vie : photo avec "l'amour de sa vie"

Entre Juliette Chêne et Jean-Charles Chagachbanian c'est une affaire qui roule ! Car comme à son habitude, le tournage de Plus belle la vie s'est révélé être le meilleur endroit pour trouver l'amour. En effet, à l'image de Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau, les deux comédiens se sont rencontrés il y a plusieurs années en jouant des intrigues au Mistral. Juliette Chêne a interprété Juliette Frémont entre 2004 et 2008 tandis que Jean-Charles Chagachbanian campe le rôle de Franck Ruiz depuis 2007. Et, force est de constater que le temps n'a pas entaché leur amour. Bien au contraire, la jolie brune et son homme sont heureux comme au premier jour. En témoigne la photo de leur couple qu'elle a postée sur Instagram en début de semaine.

La fille du journaliste sportif Patrick Chêne et Jean-Charles Chagachbanian y apparaissent tout sourire au beau milieu de cascades naturelles en Corse. Un bonheur palpable et largement confirmé par Juliette Chêne par ses hashtags explicites en légende. "Fou rire", "amour de ma vie", "seuls au monde", "vacances de rêve", lit-on.

Sa publication, suffisamment rare pour la souligner, n'est définitivement pas passée inaperçue et a notamment reçu un commentaire de la part de Cécilia Hornus, la partenaire de jeu de Jean-Charles Chagachbanian dans Plus belle la vie. "Magnifique photo", a écrit la comédienne.