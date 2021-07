Cécilia Hornus en Corse avec son mari Thierry Ragueneau et leurs filles : rare photo de famille

12 photos

L'actrice de "Plus belle la vie" a pris des vacances bien méritées. Et c'est en Corse que Cécilia Hornus a posé ses valises avec son mari Thierry Ragueneau, sa fille Emma et sa belle-fille Lutèce. Le 27 juillet, elle a dévoilé une rare photo.

Cécilia Hornus désertera Marseille ces prochains jours ou prochaines semaines. L'actrice de Plus belle la vie profite en effet actuellement d'un repos bien mérité. L'interprète de Blanche Marci a choisi de s'émerveiller face à la beauté de la Corse. Et ce n'est pas seule qu'elle a posé ses bagages sur l'île. Cécilia Hornus s'y est envolée avec son mari Thierry Ragueneau, sa fille Emma (22 ou 23 ans, née de son ancienne union avec l'acteur-réalisateur Azize Kabouche) et sa belle-fille Lutèce. Et, alors qu'elle est d'ordinaire très discrète en ce qui concerne sa vie privée, la comédienne de 57 ans n'a pas hésité à dévoiler un rare portrait de famille le 27 juillet 2021 pour partager un peu ses vacances avec ses abonnés. Sur la photo, les internautes peuvent admirer Emma et Lutèce en premier plan, très souriantes. Cécilia Hornus se trouve derrière sa fille, avec des lunettes de soleil vissées sur le nez, la mine aussi réjouie et une main posée sur son épaule. A ses côtés Thierry Ragueneau, lui aussi en maillot de bain, a l'un de ses poings à demi levé. Et son visage radieux en dit long sur son état d'esprit. "Le bonheur en Corse ! #envacancesavecnosfilles #cascadesenveuxtuenvoila #vivelaCorse", peut-on lire en légende de la publication.

Rares sont les fois où Cécilia Hornus partage des moments intimes avec ses abonnés. Cette photo est donc un petit événement pour ses fans. Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau se sont rencontrés sur le tournage de Plus belle la vie. Durant de nombreuses années, l'acteur de 60 ans a interprété son époux dans la série (François Marci). La réalité a donc rejoint la fiction. Les tourtereaux se sont mariés en avril 2017, à Trébeurden, dans les Côtes-d'Armor. Dounia Coesens (Johanna), Anne Décis (Luna) ou encore Sylvie Flepp (Mirta) étaient conviées à la cérémonie.