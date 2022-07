Cécilia Hornus (Plus belle la vie) maman : rares photos de ses enfants Emma et Léo

Cécilia Hornus a beau être une personnalité publique, elle préfère que sa vie personnelle reste privée. Rares sont les fois où l'actrice de Plus belle la vie (France 3) en parle ou la dévoile sur les réseaux sociaux. Mais de temps en temps, elle fait des exceptions pour notamment partager des tendres moments avec ses enfants Emma et Léo (24 et 28 ans, nés de son ancienne union avec l'acteur-réalisateur Azize Kabouche).

Le 25 juin 2022, Cécilia Hornus a souhaité mettre sa fille en avant à l'occasion de son anniversaire. Pour ce faire, elle a partagé des photos issues d'un shooting photo. On peut découvrir l'interprète de Blanche Marci et Emma complices. Sur l'un des clichés, l'épouse de Thierry Thierry Ragueneau embrasse tendrement la jeune femme sur la joue. "Happy Happy you ma beauté d'amour. Joyeux anniversaire à ma fille chérie. Tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie", peut-on lire en légende de la publication. Sa fille elle l'a aussi mise à l'honneur pour la journée de la femme, le 8 mars dernier, comme vous pouvez le voir ci-dessous.