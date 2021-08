Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau : Rare photo de couple pendant leurs vacances

Changement de décor pour Cécilia Hornus et son mari Thierry Ragueneau. Après avoir passé du bon temps avec leurs filles Emma (22 ou 23 ans, née de l'ancienne union de l'actrice de Plus belle la vie avec l'acteur-réalisateur Azize Kabouche) et Lutèce (que l'interprète de François Marci a eue d'une précédente relation) en Corse, les tourtereaux ont posé leurs valises en Normandie. L'occasion pour les internautes de découvrir une rare photo de couple, le 5 août 2021.

Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau sont très discrets en ce qui concerne leur vie privée. Mais il faut croire que les vacances leur donnent envie de partager un peu plus avec leurs abonnés. Actuellement en Normandie avec sa chère et tendre, l'acteur de 60 ans a souhaité mettre en avant un moment qu'il a passé avec sa femme. "Breuvages colorés pour touristes en goguette...! Église de Normandie construite en pente ! On n'avait jamais vu ça ! Charmante cette petite ville de Cormeilles", peut-on lire en légende d'une photo de la charmante brune de 57 ans et lui au restaurant, en train de fixer l'objectif avec un petit sourire. Face à eux se trouvent deux verres dont on ne voit pas le fameux breuvage coloré. Il a aussi partagé des clichés pris à l'extérieur et à l'intérieur d'une église. En hashtag, Thierry Ragueneau a précisé qu'ils étaient à Honfleur.