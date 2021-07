Cécilia Hornus : Qui est Azize Kabouche, son ex-mari et père de ses deux enfants ?

Azize Kabouche est un acteur et réalisateur lyonnais de 60 ans. Après des études au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, il a diversifié son travail, se construisant d'abord une solide carrière de comédien. Il a par exemple été vu dans les films Nous trois ou rien de Kheiron ou encore The Labyrinth de Lorne Thyssen. Azize Kabouche a par ailleurs fait ses preuves sur le petit écran ainsi que sur les planches de théâtre. En 1992, il s'est mis à la réalisation et la mise en scène avec des courts-métrages avant de sortir sa première oeuvre télévisuelle en 2001, Lettres d'Algérie. Pour ses films et autres projets, plusieurs acteurs ont répondu présent dont Cécilia Hornus. Mais depuis plusieurs années, il s'épanouit surtout en enseignant son art à travers différents ateliers et cours d'art dramatique.

La fille de Cécilia Hornus a assurément hérité de la veine artistique de ses parents puisqu'elle s'est lancée à son tour dans la comédie. À seulement 23 ans, Emma a déjà décroché des contrats pour des courts métrages, des pièces de théâtre et même une comédie musicale intitulée Into the woods. Son frère aîné Léo se fait en revanche plus discret, on ne sait rien de lui !