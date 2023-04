Cécilia Hornus (Plus belle la vie) : Des photos inédites de son mariage avec Thierry Ragueneau dévoilées

Elle était l'un des personnages emblématiques de Plus belle la vie (France 3). De 2004 à la fin de la série en novembre 2022, Cécilia Hornus a incarné Blanche Marci. Et cette série ne lui a pas seulement apporté un immense bonheur professionnel. Elle lui a aussi permis de trouver l'amour en la personne de Thierry Ragueneau qui jouait son mari François. Le 14 avril est d'ailleurs une date importante pour leur couple.

Il y a six ans, Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau vivaient l'une des plus belles journées de leur vie. Les deux acteurs se sont mariés dans la plus stricte intimité à Trébeurden, dans les Côtes-d'Armor en Bretagne. Des photos avaient été dévoilées sur Facebook, l'occasion de découvrir que la belle brune de 59 ans a opté pour une petite robe noire et un caban noir à pois blancs. Elle était coiffée d'un chapeau à voilette. Son cher et tendre, âgé de 61 ans, portait quant à lui une marinière sous son costume. Ce jour-là, ils ont pu compter sur Sylvie Flepp, qui interprétait Mirta Torres, et Dounia Coesens, qui jouait le rôle de Johanna Marci.

Une belle journée il y a six ans

Afin de célébrer ses 6 ans de mariage, Cécilia Hornus a souhaité poster deux stories, sur Instagram. Sur la première, on peut découvrir un tableau d'un restaurant sur lequel il est écrit "Aujourd'hui, vendredi 14, fermeture exceptionnelle pour mariage". "Il y a 6 ans..." a-t-elle écrit en légende. Elle a ensuite partagé un cliché du grand jour. On peut la voir de profil, avec sa tenue de mariage, en plein fou rire. Une photo qui respire la joie et la bonne humeur. A l'image de ce jour heureux.

Il ne s'agit pas là de la première union de Cécilia Hornus. Par le passé, elle a vécu une histoire avec l'acteur-réalisateur Azize Kabouche. De leur union sont nés Emma et Léo (24 et 28 ans). De son côté, Thierry Ragueneau est l'heureux papa de la comédienne et spécialiste de doublage Lutèce Ragueneau. Les tourtereaux ont déjà posté des photos en compagnie de leurs merveilles, bien que cela reste rare.