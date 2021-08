Cécilia Hornus toujours proche de son ex-mari Azize Kabouche : photo complice pour un jour spécial

Ce samedi 28 août 2021 est un jour spécial pour Cécilia Hornus et sa famille. Il s'agit de l'anniversaire d'Azize Kabouche, qui fête ses 61 ans. Le réalisateur n'est autre que l'ex-mari de la star de Plus belle la vie, avec qui elle a eu deux enfants, Emma (23 ans) et Léo (27 ans). Malgré leur séparation il y a plusieurs années de cela, les deux ex semblent avoir maintenu une belle complicité. Cécilia Hornus a tenu à le faire savoir en lui souhaitant un bon anniversaire sur son compte Instagram, à l'aide d'une photo de leur duo.

"Et joyeux anniversaire à mister KABOUCHE. #happyyou #birthdaytime", a-t-elle légendé tendrement, poussant les internautes à faire de même en commentaires.

Cécilia Hornus s'est mariée avec Azize Kabouche en 1990, en revanche on ne sait pas quand le couple a décidé de divorcer. La comédienne a depuis retrouvé l'amour avec Thierry Rragueneau, qu'elle a rencontré sur le tournage de Plus belle la vie et qui jouait ironiquement son époux au début de la série. La réalité a rejoint la fiction puisqu'ils ont finir par s'unir en 2017.