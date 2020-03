Plus belle la vie: Une actrice se mobilise pour protéger sa fille du coronavirus

Lors d'une interview pour Le Parisien, Cécilia Hornus a indiqué avoir été l'une des dernières à quitter le tournage de Plus belle la vie à Marseille, avant l'arrêt des tournages le 17 mars dernier. "Nous étions déjà en équipe réduite sur le plateau avec prises de températures. J'ai enregistré les spots de prévention diffusés juste avant le feuilleton, dans lesquels nous conseillons les gestes barrières", expliquait-elle. Depuis, elle a rejoint son appartement parisien où elle se retrouve confinée avec son mari qu'elle a rencontré grâce à la fiction de France 3 et sa fille (22 ans), née d'une précédente union. Pour rappel, la diffusion d'épisodes inédits de Plus belle la vie se poursuit sur la chaîne jusqu'à nouvel ordre. De quoi permettre aux fans de suivre l'intrigue actuelle qui traite justement d'un virus venu semer la panique au Mistral...