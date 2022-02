Plus belle la vie, bientôt l'arrêt de la série ? Sara Mortensen sous le choc

Jeudi 17 février 2022, nos confrères du Figaro ont fait une annonce à laquelle personne ne s'attendait. D'après leurs informations, la série Plus belle la vie va être arrêtée très prochainement, après 17 ans d'existence. Cette décision aurait été prise par la production et la chaîne après une chute d'audiences conséquente. Sans oublier le fait que le feuilleton a, depuis ces dernières années, des concurrents de taille sur TF1 et France 2 avec Demain nous appartient et Un si grand soleil.

Mais voilà, quelques heures après ces révélations, la direction de France Télévisions s'est exprimée auprès du Parisien. Selon ses dires, l'arrêt de la série ne serait en réalité pas définitif : "Notre contrat avec Newen [qui produit le feuilleton, ndlr] s'arrête le 31 décembre 2022. Passée cette date, la fin de Plus belle la vie, dont les audiences sont en baisse, est une possibilité. Mais ce n'est pas la seule. Nous avons simplement rouvert les discussions, comme il y a deux ans."

Cette réponse est toutefois une manière de calmer l'agitation autour de l'annonce selon Sara Mortensen. L'actrice qui a interprété le personnage de Coralie Blain pendant sept ans avant d'être soudainement écartée du show, a confié faire confiance aux informations du Figaro. "Il y a des gens qui disent que c'est une fausse rumeur mais je me dis que si Le Figaro annonce quelque chose d'aussi clair, net et précis, c'est qu'il y a matière", a-t-elle estimé auprès de Télé Loisirs.

Sara Mortensen est en tout cas loin de se réjouir de l'éventuelle fin de la fiction emblématique. "Si c'est vrai, cela me met un coup au coeur. Plus belle la vie, c'est sept ans de ma vie. C'est un choc de me dire qu'il y a autant de techniciens qui vont rester sur le carreau. Plus belle la vie, c'est une ville dans la ville, c'est une machine de guerre. Ma première réaction a donc instinctivement été de la tristesse. Même si on m'a fait tourner la page de Plus belle la vie il y a trois ans, là, je referme complètement le livre. C'est un choc !", a-t-elle répété.