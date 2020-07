Justin Trudeau : Un obscur scandale financier pour le Premier ministre du Canada

Scandale dans le Grand Nord. Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, est au coeur de toutes les suspicions depuis qu'il a accordé un contrat de 19,5 millions de dollars à l'association caritative We Charity . L'intention était noble puisque ce geste devrait permettre à tous les étudiants qui font du bénévolat pendant la pandémie de coronavirus d'être récompensés, en touchant notamment jusqu'à 5000 dollars - 900 millions de dollars de bourse sont, au total, à distribuer. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à avoir eu droit à leur part du gâteau.

Distribution des richesses

Chez les Trudeau, la mère, Margaret, a touché 250 000 dollars de la part de We Charity pour être apparue lors de différents événements organisés ces dernières années. Sophie, l'épouse du Premier ministre, a empoché 1400 dollars à la suite d'un rassemblement de l'organisme. Quant au frère, Alexandre, il a eu droit à 32 000 dollars puisqu'il a participé à huit réunions publiques de l'association. Il n'en fallait pas plus pour que les opposants de Justin Trudeau exigent qu'il se retire le temps d'une enquête financière plus précise et qu'il soit remplacé par Chrystia Freeland, la vice-première ministre du Canada.

Justin Trudeau présente ses excuses

"Je m'en excuse. J'ai participé à des événements avec We Charity, bénévolement, évidemment, et j'ai fait cela avec beaucoup d'entreprises et d'organisations à travers le pays en qui je crois, et dont je pense que nous devrions les appuyer, a rappelé Justin Trudeau le lundi 13 juillet 2020. Et je vais continuer à le faire. Tout comme ma famille." Petit détail gênant : les deux fondateurs de l'association We Charity, Craig et Marc Kielburger, font partie des donateurs du Parti libéral de Justin Trudeau. Serait-ce le serpent qui se mord la queue ?