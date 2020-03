Coronavirus : Sophie Trudeau, épouse du Premier ministre canadien, va bien mieux

"J'envoie tout mon amour et mon courage aux personnes qui souffrent en ce moment, poursuit la maman de trois enfants. On vit des moments difficiles. Je sais que ce n'est pas facile d'être seul. On est des êtres qui ont besoin les uns des autres pour grandir, moi y compris ! Mais toute cette distance physique nécessaire pour se protéger en ce moment devrait nous encourager à créer plus de proximité émotionnelle. On doit s'entraider et utiliser les réseaux sociaux pour garder une bonne communication entre nous et approfondir nos relations."

Sophie Grégoire Trudeau a annoncé sa contamination le 13 mars dernier. Elle est soupçonnée d'avoir contaminé l'acteur Idris Elba, qu'elle a rencontrée quelques jours plus tôt à un concert caritatif à Londres.

L'épouse de Justin Trudeau ajoute : "Je crois fermement que la science ET la compassion nous aideront à traverser cette crise. Pour y arriver, on doit écouter et suivre les protocoles de santé et rester à la maison pour le moment. Je suis profondément touchée par les gestes d'entraide démontrés pour aider à combattre et limiter la propagation de la COVID-19. Les gens vont chercher des provisions pour leurs voisins, certaines entreprises redoublent leurs efforts pour produire les fournitures dont on a besoin et plusieurs artistes offrent des spectacles gratuits en ligne pour nous remonter le moral. C'est ce dont le monde a besoin en ce moment !"