Justin Trudeau : Grosse frayeur, sa mère hospitalisée après un incendie

Plus de peur que de mal, mais une grosse frayeur ! Mardi 28 avril 2020, le Premier ministre canadien Justin Trudeau (48 ans) a confirmé que sa mère Margaret avait été hospitalisée pendant la nuit, à Montréal, alors qu'un début d'incendie s'était déclaré à son domicile.

"J'ai été en contact avec ma mère et, heureusement, elle va bien. Merci à tous ceux qui ont pensé à nous. Je voudrais également remercier les premiers répondants pour leur travail incroyable. Mes pensées vont aux autres familles touchées par cet incendie", a écrit Justin Trudeau sur Twitter. Quelques heures plus tôt, les services ambulanciers avaient gardé le secret quant à l'identité de la personne qui avait été hospitalisée sous bonne garde alors que des médias cherchaient à en savoir plus...

Margaret Trudeau, âgée de 71 ans et qui est veuve de l'ancien Premier ministre Pierre Elliott Trudeau, a été hospitalisée après avoir été incommodée par la fumée, a précisé Radio-Canada. L'incendie, dont la cause demeure pour l'heure inconnue, a débuté vers 23h25 heure locale sur la terrasse de l'appartement de Margaret Trudeau situé dans un immeuble de sept étages. Il a cependant rapidement été maîtrisé par pas moins de 70 pompiers ! Trois familles ont également été évacuées à la suite de cette intervention.

Justin Trudeau, récemment réélu Premier ministre du Canada (Parti Libéral) après une campagne chaotique en raison d'accusations de racisme à cause de vieilles photos de blackface remontées à la surface, multiplie les mauvaises nouvelles ces derniers temps. Sa femme Sophie a ainsi été contaminée par le coronavirus et mise en quarantaine loin de lui, son récent week-end en famille pour Pâques loin de son domicile en pleine crise sanitaire lui a valu des torrents de critiques et, bien évidemment, il doit également gérer la lutte contre le Covid-19 ; à date, le pays compte plus de 50 000 cas confirmés pour 2859 morts.