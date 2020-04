Justin Trudeau : Taclé pour un week-end en famille en plein confinement

Justin Trudeau, récemment réélu à son poste de Premier ministre du Canada, n'est plus du tout en odeur de sainteté dans les médias et dans le coeur de ses compatriotes. La faute à une multitude de polémiques, de son voyage décrié en Inde à des photos racistes remontées à la surface. Dernièrement, c'est son week-end en famille qui a été pointé du doigt.

Depuis le mois de mars, le Canada vit au ralenti en raison d'une mesure de confinement. Alors que les gens sont priés de rester chez eux et de maintenir une distance sociale lorsqu'ils sortent, le Premier ministre Justin Trudeau s'est offert un bad buzz... Pour le week-end de Pâques, il s'est rendu en famille dans son chalet de lac Mousseau, dans le parc de la Gatineau. "La résidence officielle du lac Mousseau est située dans le parc de la Gatineau, au Québec, à environ 25 kilomètres de la résidence d'Ottawa de M. Trudeau, Rideau Cottage. Le Premier ministre a donc dû franchir la frontière interprovinciale entre l'Ontario et le Québec malgré le fait que les autorités demandent aux résidents des villes d'Ottawa et de Gatineau de se limiter aux déplacements essentiels", ne manquent pas de souligner nos confrères du Journal de Montréal.

"Bon dimanche tout le monde ! Justin, les enfants et moi voulons prendre quelques instants pour vous souhaiter nos meilleurs voeux en ce long week-end. Même si on doit tous faire preuve de créativité pour célébrer un peu différemment cette année, on est tous dans le même bateau. Si vous êtes avec vos proches ou si vous gardez le contact à distance, on pense à vous et vous êtes dans nos coeurs. Joyeuses Pâques !", a écrit sur les réseaux sociaux Sophie Grégoire, la femme de Justin Trudeau, avec un diapo photos. Remise du coronavirus, l'épouse du Premier ministre a organisé pour leurs trois enfants une chasse aux oeufs.

Durement attaqué dans la presse et sur les réseaux sociaux, l'homme politique de 48 ans a été obligé de sortir du silence pour réagir. "C'est là que sont ma femme et mes enfants. Et comme je l'ai annoncé la semaine passée, je suis allé passer Pâques avec eux. Nous continuons de suivre toutes les instructions des autorités", a-t-il déclaré en point presse mardi 14 avril 2020. Et d'ajouter, pour la suite : "La réalité, c'est que nous allons devoir rester extrêmement vigilants pendant bien des semaines. À un moment donné, on va pouvoir relâcher, j'espère, certaines mesures. On va le faire en coordination avec les provinces."