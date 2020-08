Kamel Belghazi (Demain nous appartient) "papa gâteau et cool" avec ses filles

De Demain nous appartient à Joséphine, ange gardien il n'y a qu'un pas que Kamel Belghazi a franchi. Après avoir joué le père d'un élève qui tombe amoureux de sa prof en 2012, l'acteur de 50 ans est de retour ce mardi 11 août 2020 dans la série portée par Mimie Mathy. Un nouveau rôle dont il a fait la promotion auprès de nos confrères de Télé 7 Jours.

Une fois de plus, Kamel Belghazi interprète un père. Un rôle qu'il connaît parfaitement bien puisqu'en réalité, il est l'heureux papa de deux petites : Sophia (9 ans) et Mila (3 ans) filles nées de sa relation avec Marine Thierry. Et il a fait de rares confidences sur ses merveilles pour le magazine. "Le genre de papa gâteau. Plutôt cool. J'essaye de ne rien leur imposer. Mais je fixe un cadre, à elles de ne pas le dépasser', a-t-il révélé quand on lui a demandé quel genre de papa il était.

William Daunier vous réserve quelques surprises

Dans l'épisode de ce soir de Joséphine, ange gardien, Kamel Belghazi a joué un père bien loin de ce qu'il est dans la vraie vie. Il a incarné un directeur d'un prestigieux lycée dans lequel (interprétée par Lina Benzerti) sa fille étudie. Pour les besoins de la série, il a dû se mettre dans la peau d'un père pudique dans ses sentiments à la maison, mais sensible avec ses élèves. "Mon personnage est très exigeant avec sa fille. Il souhaite le meilleur pour elle et n'hésite pas à lui souffler dans les bronches lorsque ses notes sont inférieures à 16. Il est très dur et sa progéniture en souffre", a-t-il expliqué.

L'acteur a pris un grand plaisir à retrouver l'équipe de Joséphine, ange gardien. Il a confié qu'une fois de plus, Mimie Mathy s'était montrée "très attentionnée". Peut-être refera-t-il une apparition dans la fiction de TF1. Mais après la diffusion, c'est dans Demain nous appartient que le public le retrouvera quotidiennement dans la peau du docteur William Daunier. "Actuellement dans la série, je ne suis pas au coeur des grosses intrigues. Mais, à la rentrée, le docteur William Daunier vous réserve quelques surprises", a-t-il précisé.

L'intégralité de l'interview de Kamel Belghazi est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 10 août 2020.