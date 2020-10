Kamini est de retour : 14 ans après Marly-Gomont, il rappe en patois dans un enclos

Kamini a une passion dévorante pour les villages perdus. Quatorze ans après la sortie de Marly-Gomont, le chanteur est de retour avec un clip tourné dans sa région natale. Une véritable ode aux Hauts-de-France, dans laquelle Kamini rappe même en patois. "Arrête eud braire gamin, gueule un coup et saque din", chante-t-il dans son nouveau titre, dévoilé le 9 octobre 2020.

L'occasion pour le réalisateur de faire un clin d'oeil au tube qui l'a révélé. "On trainait pas dans la street ni en bas des tours, on traînait dans les champs si y a un taureau tu cours (...) Un seul bus eul matin pour aller en cours, tu l'rates c'est en mobylette en vélo ou à pied boubours", chante-t-il. Dans le clip, on voit Kamini manger un welsh, poser avec des animaux de basse-cour, manger des chips au maroilles, rapper dans une voiture pleine de personnes âgées ou encore, dans un enclos plein de brebis.

Comme il l'a confié à nos confrères de DH, le 9 octobre 2020, ce titre, Saque Din, n'est que la mise en bouche d'un repas bien plus copieux : son troisième album. Un projet réalisé en indépendance totale. Kamini aurait récolté 22 000 euros grâce à ses fans et à une plateforme de financement participatif. "Je n'ai pas de producteur ni de maison de disques car je ne veux plus faire dans le mainstream. Cela fait quatre ans que je n'ai pas sorti de disque car mon film Bienvenue à Marly-Gomont est sorti, j'avais la tournée de mon one man show et mon émission télé. Mais je suis déterminé à le faire par moi-même et partir ensuite en tournée", a détaillé le rappeur de 40 ans.

Après le succès de Marly-Gomont, il avait sorti un deuxième album : Extraterrien, qui n'avait malheureusement pas convaincu. Plus récemment, on avait pu découvrir les titres Le Bonheur, Halloween en 2016, et Eul'Vraie France, en 2018, où il dénonçait la montée du Rassemblement national.