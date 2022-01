Karim Ouellet (L'Amour) : Mort du chanteur à 37 ans, une investigation est en cours

Karim Ouellet est né à Dakar, au Sénégal, en 1984. Lui et sa soeur ont été adoptés, très jeunes, par un couple installé au Québec. Et il faut croire que la fibre musicale coule dans leurs veines puisque Sarahmée est rappeuse et qu'elle a sorti trois albums. "C'est avec une profonde tristesse que nous, la famille, vous annonçons le décès de notre cher Karim, écrit-elle pour officialiser la disparition du chanteur. Un fils, un frère, un ami et un musicien exceptionnel. Karim aura laissé sa marque dans nos coeurs pour toujours et nous continuerons de célébrer sa vie, son talent et son héritage. Merci pour ce torrent d'amour pour Karim, à ceux qui ont été touchés par ses mots et ses mélodies, continuons de faire résonner sa musique."