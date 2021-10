Karine Le Marchand, son nouveau projet fait polémique : elle prend une décision radicale

C'est un "bad buzz" selon Karine Le Marchand. Il y a quelques jours, le site Marsactu a révélé que l'animatrice avait fait une demande de subvention auprès de la région Paca, d'un montant de 117 000 euros, afin de rénover la bâtisse qu'elle a achetée en Provence. Une démarche initiée via sa boîte de production qui fait polémique depuis. Karine Le Marchand se retrouve en en effet sous le feu des critiques et malgré de premières explications sur ce coup de pouce soulignant qu'il s'agissait d'un projet éco-responsable, elle a continué de faire jaser. Lundi 25 octobre 2021, la figure emblématique de M6 a donc pris une grande décision.

"Comme tout citoyen, j'ai fait appel à cette subvention, sachant qu'elle exige d'embaucher en retour : un architecte Qualité environnementale, un économiste du bâtiment, un bureau d'études, et un assistant maître d'ouvrage Qualité environnementale. Cette charge est très coûteuse et exigeante. Devant la polémique, qui prend sans doute sa source dans des querelles politiques auxquelles je refuse de prendre part, je préfère continuer sereinement et totalement librement mon projet de rénovation. Je renonce donc à cette demande de subvention, et à ses obligations. Ça s'appelle de l'ÉGO responsabilité, fondamentale pour poursuivre ma route verte et luxuriante", a-t-elle annoncé à travers une vidéo postée sur Instagram. Et pour elle d'ajouter en guise de conclusion : "Je vais me débrouiller comme une grande, sans l'aide de la région Sud et sans les bla bla bla sur internet."