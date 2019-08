Karine Le Marchand victime de body shaming : sa réponse parfaite

Karine Le Marchand ne manque pas de répondant et l'a une fois de plus prouvé sur Instagram. Bien que L'amour est dans le pré ait fait son retour sur M6, l'animatrice de 51 ans est toujours en vacances. Actuellement, elle se dore la pilule à San Salvador, une île de l'archipel des Bahamas. Et elle n'a pas manqué de partager une photo de ses belles gambettes pendant qu'elle était à la plage.

Nombreux sont les internautes à avoir complimenté Karine Le Marchand. Mais certains en ont profité pour la dénigrer. Un internaute lui a par exemple écrit : "Hum, les vergetures, c'est moche." Pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, la maman d'Alya (née en 2003), n'a pas tardé à lui répondre : "Merci à vous pour cette remarque élégante, et constructive. Je ne manquerai pas de vous envoyer des photos de ma cellulite, et d'un herpès labial. Je vous conseille de monter un cabinet de coaching, car votre empathie et votre gentillesse positive feraient merveille. Bonne journée à vous."