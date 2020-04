Karl-Anthony Towns : Sa mère est morte des suites du coronavirus, à 59 ans

Le 25 mars, Karl-Anthony Towns, très affecté par l'état de sa mère, avait publié sur son compte Instagram une vidéo de plus de 5 minutes, dans l'espoir que son expérience personnelle soit un exemple frappant pour tous ceux qui n'avaient pas encore la pleine conscience du danger représenté par le Covid-19. "C'est très difficile pour moi et pour ma famille, c'est peu de le dire. C'est la chef de notre famille, c'est la boss. (...) La vie peut continuer à me donner des coups, je vais continuer à me relever et je n'abandonnerai jamais, pas plus que ma famille tout entière et certainement pas plus que ma mère. C'est la femme la plus forte que je connaisse et je sais qu'elle vaincra. Et nous fêterons ça quand ça arrivera", déclarait-il. Hélas, l'issue n'est pas celle espérée...

En date du 13 avril, le coronavirus était responsable de plus de 23 000 morts aux États-Unis.