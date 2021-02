Kate Middleton à la campagne : gros bonnet, doudoune et rare selfie, la duchesse surprend

C'est une Kate Middleton étonnamment décontractée qui a fait une apparition sur le compte Instagram du palais de Kensington. Le 31 janvier 2021, la duchesse de Cambridge a partagé un selfie vidéo pour lancer la semaine dédiée à la santé mentale des enfants. Confinée dans sa maison de campagne d'Anmer Hall, dans le Norfolk, c'est visiblement depuis son large "jardin" que la Britannique de 39 ans s'est débrouillée seule pour se filmer.

Gros bonnet à pompon sur la tête, doudoune bleu marine et rapide coup de mascara... Pour cette vidéo improvisée en extérieur, l'épouse du prince William a opté sur le naturel et la simplicité. On est loin des looks de créateur et des brushings soignés auxquels la duchesse est habituée pour ses visioconférences ! Ce mode selfie est d'autant plus surprenant quand on sait que le protocole royal ne l'apprécie que moyennement, comme Meghan Markle l'avait confirmé lors d'une sortie officielle...

"C'est une période extrêmement difficile pour nous tous, alors prenez soin de vous aussi, Kate Middleton affirme-t-elle dans sa vidéo. Trouvez ces moyens de partager vos pensées et vos sentiments ou trouvez quelqu'un à qui parler parce que nous devons vraiment être les meilleures versions de nous-mêmes pour les enfants dont nous avons la charge." Cela fait plusieurs années maintenant que la duchesse de Cambridge a fait de la santé mentale sa cause de prédilection. Un domaine d'autant plus important en cette période prolongée de crise sanitaire.