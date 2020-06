Kate Middleton : Cette jolie promesse faite à un jeune Anglais

En plus d'être passionnée par la photographie, Kate Middleton a la main verte. Un goût pour le jardinage que la duchesse de Cambridge compte mettre au service de la bonne cause. Le 22 juin 2020, lors d'un appel vidéo avec les hospices pour enfants East Anglia (l'organisation EACH), dont elle est la marraine royale, la Britannique a promis de bientôt planter un tournesol en hommage à un petit garçon décédé en début d'année.

À l'occasion de la semaine dédiée aux hospices pour enfants, Kate Middleton a pris part à une visioconférence avec plusieurs membres de l'organisation EACH et sa belle-mère Camilla, l'épouse du prince Charles. Toujours depuis sa demeure d'Anmer Hall dans le Norfolk, où elle a passé le confinement en famille, la duchesse de Cambride s'est entretenue avec un jeune Anglais de 13 ans, Stuie Delf, sur la disparition de son petit frère Fraser, qui était atteint du syndrome de Coats Plus, une maladie neurologique rare. La famille Delf a passé près de sept semaines dans un des hospices EACH situé près de Cambdrige.