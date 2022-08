Kate Middleton en combinaison : "très bonne navigatrice", elle fonce à 100km/h !

Avec les chaleurs actuelles, de nombreuses célébrités ont décidé, cette année, de partir en vacances en bateau. Ce ne sont pas les Beckham, par exemple, qui diront le contraire. Kate Middleton aussi a eu des envies de mer... mais elle n'a pas programmé un séjour romantique en croisière, en bikini, avec le prince William pour autant. Grande passionnée de sport, la duchesse de Cambridge a décidé de poser ses valises, quelque temps, à Plymouth, dans le comté de Devon, sur la côte sud-ouest de l'Angleterre, pour pouvoir applaudir l'équipe de Grande-Bretagne, les 30 et 31 juillet, durant la course du Great Britain Sail Grand Prix.

Le dimanche 31 juillet 2022, Kate Middleton a carrément eu l'occasion de rencontrer les membres de l'équipe et de monter, avec eux, à bord du F50 de Sir Ben Ainslie pour une promenade hors classement avant les manches de ce 2e jour de course. Les F50, monotypes de catamaran à foils, sont les plus rapides au monde et peuvent atteindre la vitesse de 100km/h en vol au-dessus de l'eau mais cette performance n'a rien d'effrayant pour la maman de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans. Elle serait d'ailleurs "une très bonne navigatrice à part entière" selon les dires du quadruple champion olympique qui l'a reçue sur l'embarcation.

C'est dans une combinaison néoprène aux manches oranges, adaptée aux trajets en mer, que Kate Middleton a navigué telle une reine, un grand sourire aux lèvres. Rien d'étonnant à ce qu'elle soit habituée à cette vitesse puisqu'elle était déjà montée, en 2019, à bord du catamaran volant de l'équipe britannique, et qu'elle avait organisé, cette même année, la King's Cup à Cowes. La duchesse a aussi profité de son passage à Plymouth pour se rendre dans les locaux du 1851 Trust, une oeuvre de charité qui vient en aide aux jeunes Anglais dont elle est la marraine. Elle est également, coté sport, la royale patronne du All England Lawn and Tennis Croquet Club et de la Fédération britannique de tennis. Vivre auprès de Kate... voilà qui doit être sportif !