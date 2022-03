Kate Middleton et William posent un lapin au dernier moment : ce tapis rouge qu'ils vont finalement louper

Le duc et la duchesse de Cambridge devaient avoir droit à une nouvelle soirée tapis rouge dimanche... Mais la 75e cérémonie des BAFTA Awards (British Academy of Film and Television Arts) se fera finalement sans eux. Comme le rapporte le magazine Hello ce 10 mars 2022, le prince William et Kate Middleton n'assisteront pas à cette soirée récompensant le meilleur du cinéma et de l'audiovisuel anglophone. Un événement qui doit se tenir dimanche 13 mars au Royal Albert Hall de Londres.

Kate Middleton et le prince William ont annulé leur venue à cause de "contraintes d'agenda", précise le magazine. Le couple ne défilera donc pas sur le tapis rouge en tenue de soirée, comme il avait l'habitude de le faire (voir diaporama). Il faut dire que le duc de Cambridge est le président de la British Academy of Film & Television Arts depuis 2010. Avec son épouse, ils reçoivent donc chaque année leur carton d'invitation pour suivre la remise des prix depuis le premier rang. L'an dernier déjà, le prince William avait manqué la cérémonie, qui s'était tenue deux jours seulement après le décès de son grand-père le prince Philip, le mari d'Elizabeth II.

A défaut d'être de sortie dimanche soir, nous devrions revoir le prince William et Kate Middleton dès le lendemain, lundi 14 mars, pour la traditionnelle messe célébrant la journée du Commonwealth. Le couple partira ensuite pour une nouvelle tournée officielle dans les Bahamas, un voyage organisé dans le cadre du jubilé de platine de la reine (ses 70 ans de règne).

Je ne vais pas être drôle parce que je ne suis plus grosse

Malgré l'absence des Cambridge, les BAFTA Awards édition 2022 devraient ravir leur public. Pour la première fois, la comédienne australienne Rebel Wilson sera en charge d'animer la soirée avec son humour à toute épreuve.

"Ça va être tellement amusant ! Je ne veux pas me mettre de pression là-dessus - je sais que je ne vais pas être drôle parce que je ne suis plus grosse, a-t-elle commenté avec dérision, dans le communiqué annonçant sa venue. Et en plus, je ne vais pas transpirer de stress parce que j'ai une condition médicale qui fait que je ne peux pas transpirer... ou offenser les gens à cause de mon adorable accent australien. Donc, en gros, je serai juste là pour passer du temps avec Dame Judi Dench et ensemble, nous essaierons toutes les deux de nouer des liens avec Daniel Craig. Et oui, je veux dire 'Bond'."

Les principales nominations des BAFTA Awards 2022 :

MEILLEUR FILM

Belfast

Don't Look Up

Dune

Licorice Pizza

The Power of the Dog

MEILLEUR FILM BRITANNIQUE

After Love

Ali & Ava

Belfast

The Chef

Clair-Obscur

Cyrano

Everybody's Talking About Jamie

House of Gucci

Last Night in Soho

Mourir peut attendre

MEILLEURE RÉALISATION

Aleem Khan - After Love

Ryusuke Hamaguchi - Drive My Car

Audrey Diwan - L'Événement

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Jane Campion - The Power of the Dog

Julia Ducournau - Titane

MEILLEURE ACTRICE

Joanna Scanlan - After Love

Tessa Thompson - Clair-Obscur

Emilia Jones - Coda

Lady Gaga - House of Gucci

Renate Reinsve - Julie (en 12 chapîtres)

Alana Haim - Licorice Pizza

MEILLEUR ACTEUR

Adeel Akhtar - Ali & Ava

Stephen Graham - The Chef

Leonardo DiCaprio - Don't Look Up

Will Smith - La Méthode Williams

Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog

Mahershala Ali - Swan Song

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Caitriona Balfe - Belfast

Ruth Negga - Clair-Obscur

Ann Dowd - Mass

Jessie Buckley - The Lost Daughter

Aunjanue Ellis - La Méthode Williams

Ariana DeBose - West Side Story

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE

Ciaran Hinds - Belfast

Troy Kotsur - Coda

Woody Norman - Nos âmes d'enfants

Jesse Plemons - The Power of the Dog

Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

Mike Faist - West Side Story