Kate Middleton : Impeccable en rouge et bleu, elle inaugure un cadeau de mariage

Et dire que l'on ose se plaindre de nos lundis ! Le 9 mars 2020, Kate Middleton, duchesse de Cambridge, a enchaîné les représentations pour assurer comme il se doit son rôle de membre de la famille royale britannique. Alors que le prince Harry et Meghan Markle s'apprêtent à faire leurs adieux à la couronne à la fin du mois, l'épouse de William est passée d'un endroit à l'autre, avec la grâce d'une Lady, réservant à chaque lieu une tenue bien spécifique. On l'a d'abord aperçue en solo, toute de bleu vêtue en Jenny Packham, puis en rouge vif, brûlant, chapeau vissé sur la tête, main dans la main de son époux – ou presque, le protocole le leur interdisant. Un véritable défilé de bon goût !

Kate Middleton était très attendue ce jour-là. En premier lieu, elle a assisté au dîner de gala donné en l'honneur du 25e anniversaire de l'association caritative anglaise Place2Be, à Londres. Un organisme qui aide les enfants à affronter les problématiques liées à certains troubles psychiques. Puis un peu plus loin, un peu plus tard, quelques heures tout au plus, Madame la Duchesse serrait des pinces avec le prince William en l'abbaye de Westminster, durant la cérémonie du Commonwealth. Tout un programme.

Un cadeau de mariage aux oreilles

Qui dit grande occasion dit accessoires adéquats. Pour agrémenter ces deux tenues bien distinctes, Kate Middleton a inauguré deux paires de boucles d'oreilles flambant neuves. Des cristaux bleus assortis de perles, chef-d'oeuvre du bijoutier Erdem (d'une valeur de 310 livres, soit 355 euros), puis des diamants et rubis, divins, assortis à sa robe écarlate griffée Catherine Walker. Ces derniers font d'ailleurs partie d'un ensemble, appelé le Mouawad Ruby and Diamond Demi-Parure, que Kate avait reçu en cadeau le jour de son mariage de la part d'un mystérieux – mais très généreux – inconnu. Ils vont habituellement avec un collier et un bracelet que la duchesse avait mis de côté. "Less is more", comme le veut le dicton...