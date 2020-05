Katy Perry : "Cliniquement dépressive", elle révèle ce qui l'a sauvée

Interviewée dans The Morning Show le 30 mai 2020, Katy Perry a révélé avoir traversé une période sombre suite au flop commercial de son dernier album Witness. Sorti en 2017, l'échec de cet album (écoulé à moins de 900 000 exemplaires dans le monde) a déprimé l'artiste qui s'est même mis à douter de son talent et de ses capacités en tant que chanteuse. Elle explique : "En sortant l'album Witness qui était mon dernier album, je suis devenue très triste et cliniquement dépressive."

Bouleversée et désemparée, l'artiste de 35 ans a ressenti le besoin de tout quitter pour se retrouver. "J'ai perdu toute confiance en moi et j'ai dû partir, prendre du temps pour moi, autant physiquement que psychologiquement afin de travailler sur moi et de comprendre pourquoi j'avais tant besoin de la validation des autres." La fiancée d'Orlando Bloom a ensuite pris du recul sur cet échec et s'est souvenue que la vie ne se limitait pas à son travail. "J'ai dû réaliser que tout ce qui est lié à ma carrière n'est pas toute ma vie, c'est juste une partie de celle-ci."

Ce nouvel album est un véritable instantané de la résilience

C'est à l'occasion de ce beau voyage spirituel que l'interprète du titre Teenage Dream a créé et imaginé son cinquième album. La future maman confie : "J'ai vraiment vécu ce voyage et beaucoup de belles chansons en sont sorties. (...) Ce nouvel album est un véritable instantané de la résilience." Prévue pour le 14 août 2020, la sortie du nouvel album de Katy Perry est attendue par tous les fans de la chanteuse, impatients de découvrir enfin le nouvel univers de l'artiste.

Récemment, lors de la parution de son nouveau single Daisies, Katy Perry avait déclaré sur Instagram : "J'ai écrit cette chanson il y a deux mois, comme un appel à rester fidèle au chemin que l'on a tracé soi-même, peu importe ce que les autres peuvent penser." Un album qui sera placé sous le signe du lâcher-prise, de la confiance en soi mais aussi et surtout du "nouveau mot préféré" de Katy, de résilience.