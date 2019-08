Katy Perry et Orlando Bloom : Tendres baisers à l'avant-première de Carnival Row

Orlando Bloom et Cara Delevingne partagent la tête d'affiche de la nouvelle série événement d'Amazon Prime, intitulée Carnival Row. Mais cette histoire d'humains et de fées à l'époque victorienne – qui tentent clairement de marcher sur les plates-bandes de Game of Thrones – n'a pas tout misé que sur ses deux personnages principaux. Bien au contraire : une quantité illimitée de talents va défiler dans les épisodes disponibles à partir du 30 août 2019... tout comme ils l'ont fait ce 21 août à l'avant-première hollywoodienne.

Le TCL Chinese Theatre de Los Angeles a accueilli un bien charmant spectacle. Venu avec sa fiancée de 34 ans Katy Perry, Orlando Bloom a roucoulé comme jamais sur le tapis rouge californien, bisous à la clé pour ravir le public. Sur les pas du couple, Flora Ogilvy, Roma Downey et son mari Mark Burnett, ainsi que d'autres stars qui se dévoileront dans la série : David Gyasi, Arty Froushan, Tamzin Merchant, Caroline Ford. Quant à Cara Delevingne (Vignette Stonemoss dans Carnival Row), apparition fascinante, elle avait opté pour une sculpturale robe multicolore issue des créations du génie haute couture Iris Van Herpen.

Katy Perry et Orlando Bloom, bientôt le mariage

La vie n'est pas tendre avec Katy Perry en ce moment. Déjà accusée de harcèlement sexuel par d'anciens collaborateurs – masculins comme féminins –, la chanteuse est également accusée de plagiat. Elle a dû reverser l'immense somme de 2,7 millions de dollars à Marcus Gray (alias Flame) pour s'être inspirée de son titre Joyful Noise afin de composer Dark Horse. Elle peut heureusement compter sur le soutien de son cher et tendre Orlando Bloom, dont elle partage la vie depuis début 2016... malgré quelques pauses. Récemment, le couple a été aperçu en vacances à Ibiza en train de se jeter à l'eau depuis les rochers espagnols. À l'occasion de la Saint-Valentin 2019, Orlando avait passé la bague – de fiançailles – au doigt de Katy Perry. Le grand plongeon, c'est donc pour bientôt.