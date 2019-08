Katy Perry accusée d'agression sexuelle par le mannequin Josh Kloss

Josh Kloss, le mannequin engagé pour le tournage du clip de Teenage Dreams en 2010, a balancé son porc ce dimanche 11 août 2019. Et il s'agit de celle qui l'a aidé à se faire connaître en l'étreignant à la télévision : la chanteuse Katy Perry. Sur son compte Instagram, le jeune homme a souhaité célébrer les neuf ans de ce petit job - qui ne lui a rapporté que 650 dollars à l'époque - en dévoilant sa vérité. On peut dire qu'il n'en garde pas un excellent souvenir. Quelques mois après avoir travaillé ensemble, lors de la soirée d'anniversaire d'un ami commun, la compagne d'Orlando Bloom aurait "baissé son pantalon pour montrer [son] pénis à tout le monde".

"Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point je me suis senti pathétique ? Je ne le dis que maintenant parce que notre culture veut toujours prouver que les hommes de pouvoir sont des pervers. Mais les femmes de pouvoir sont tout aussi dégoutantes, explique Josh Kloss. On m'a demandé de me taire pour protéger son image. J'ai écouté, j'ai été un bon garçon. Mais en retour, elle m'a traité comme sa p*te". L'incident aurait eu lieu deux ans après la sortie de Teenage Dreams, chez le styliste Johnny Wujek - qui co-dirige la création des collections de vêtements de Katy Perry et s'était chargé des costumes du fameux clip. Or, il ne partage pas du tout le même souvenir.