Katy Perry : L'étonnante surprise de son fiancé Orlando Bloom pour son anniversaire

Katy Perry et Orlando Bloom ont récemment fait l'acquisition d'une nouvelle propriété à Montecito, en Californie. Le couple a déboursé la coquette somme de 14,2 millions de dollars (un peu plus de 12 millions d'euros) pour devenir les heureux propriétaires de cette bâtisse qui comprend notamment quatre chambres à coucher dont une suite parentale gigantesque avec cheminée, dressing, salle de bain et même un balcon avec vue sur le domaine et l'océan pacifique.