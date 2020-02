Kellan Lutz : Son épouse, enceinte de 6 mois, fait une fausse couche

Il y a des nouvelles qui sont si dures qu'elles paraissent irréelles. Kellan Lutz, que l'on connaît notamment pour avoir incarné Emmett Cullen dans la saga Twilight, nage en plein cauchemar. Son épouse, Brittany Gonzales, vient d'apprendre que l'enfant qu'elle portait depuis six mois ne verrait jamais le jour. Son tout petit coeur a cessé de battre bien trop tôt. "Ça a été une semaine très forte en émotions, explique-t-il sur son compte Instagram. Le concept de coeur brisé n'a jamais été aussi intense, mais nous sommes heureux d'avoir pu vivre cette courte expérience. La vie ne donnera probablement jamais de réponses à nos questions, mais nous gardons la foi." Dans l'adversité, le couple est parvenu à ne rester qu'un, soudé, uni...

Je ne suis pas prête à vraiment en parler

Sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 31 ans a combattu la tristesse pour annoncer à tout le monde qu'elle traversait l'épreuve la plus rude de son existence. En partageant une photographie de son baby bump, en noir et blanc, la femme de Kellan Lutz a tenté tant bien que mal de mettre des mots sur ses sentiments brisés. Elle a révélé, au passage, le sexe de l'enfant. "Ma petite fille, c'était un honneur d'être ta maman pendant six mois, écrit-elle. J'ai fait de mon mieux et c'était une joie de voir ta petite tête sur l'écran et de sentir tes tout petits coups. Je ne comprends pas pourquoi les choses se sont déroulées ainsi, mais une partie de moi trouve la paix, sachant que tu ne ressentiras jamais la douleur. Je ne suis pas prête à vraiment en parler, je ne crois pas que je le serai un jour. Mais je sais que nous aurons l'occasion de nous rencontrer..."