Kellan Lutz (Twilight) : L'acteur bientôt papa pour la première fois

L'année 2020 s'annonce déjà sous les meilleurs auspices pour l'acteur Kellan Lutz et sa femme Brittany : ils vont avoir un enfant. Le couple a attendu Thanksgiving, le jeudi 28 novembre 2019, pour annoncer la bonne nouvelle.

Le beau gosse, interprète du personnage d'Emmett Cullen dans la saga Twilight, a posté une photo qui le montre en train d'embrasser son épouse, tout en tenant à deux une veste en jean de taille enfant dans les mains, similaire aux leurs. "Joyeux Thanksgiving 2019. Il y a tellement de quoi être reconnaissant cette année... et encore plus pour 2020 ! Je suis si fier de ma femme @brittanylynnlutz et si impatient à l'idée que notre petite famille s'agrandisse pour former un clan de trois personnes + Koda. Allez viens vite !!!!", a écrit l'acteur en légende de sa photo, postée sur son compte Instagram où il compte 779 000 abonnés. Koda est le chien du couple, un magnifique berger australien.

De son côté, Brittany, qui a longtemps travaillé pour l'émission Family Feud, a partagé la même photo, ajoutant : "J'ai hâte de te rencontrer mon petit Lutz !" Dans sa story elle a montré son début de baby bump alors qu'elle se filmait se préparant à sortir dans les rues de New York par un froid glacial pour faire quelques achats.

Ce n'est pas la première fois que les amoureux profitent de Thanksgiving pour annoncer un heureux événement à leurs followers. Ainsi, en 2017, ils avaient révélé leur mariage pile ce jour-là. La cérémonie s'était déroulée du côté de Malibu, en Californie.

Côté carrière, Kellan Lutz est apparu cette année au cinéma dans la comédie What Men Want ainsi que sur le petit écran dans la série policière FBI.