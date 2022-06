Kelly Vedovelli à côté de la plaque dans TPMP : Cyril Hanouna se moque, séquence culte !

Kelly Vedovelli sur la lune ? En tout cas, elle n'avait pas vraiment les pieds sur terre, mardi 31 mai, dans l'émission Touche pas à mon poste. Tout commence lorsque Cyril Hanouna décide d'organiser un "conseil de classe" sur Bernard Montiel en demandant à ses chroniqueurs de juger son comportement tout au long de la saison. Alors que l'ancien présentateur de Secret Story Benjamin Castaldi, bientôt grand-père, révèle que sa mère est souvent choquée par les propos grossiers de l'animateur de RMC, "Baba" décide de demander à la belle blonde de 32 ans son avis sur la question.

"Ça va vous ?" lance alors l'animateur afin de l'introduire dans l'émission. "Ouais et vous ?" répond t-elle, complètement détendue. "On se croirait dans une parfumerie" s'amuse alors le présentateur, interloqué par le temps de réaction anormalement long de la jeune femme. "On dirait une meuf à la radio le soir", poursuit-il, provoquant quelques rires sur le plateau. "On parlait du Monsieur, du Monsieur qui est là" intervient alors son voisin Benjamin Castaldi, venu aider Cyril Hanouna à réveiller la chroniqueuse, visiblement la tête ailleurs.

Allo la terre ? Ici Kelly !

"Ça va vous, vous vous rappelez de moi ? Cyril Hanouna ! C'est Castaldi à côté. L'opération s'est très bien passée. On va vous mettre en salle de réveil, il y a des amis à vous qui sont venus" lance alors l'animateur. Une situation totalement surréaliste ! "Allez, bon, vous voulez dire un truc ? " demande dans la foulée "Baba" à Kelly Vedovelli, en essayant de remettre le sujet de Bernard Montiel sur la table. "On l'adore Bernard" répond t-elle, sans rajouter le moindre argument.

"Mais vous revenez d'où vous ? Vous êtes bouddhiste ? Vous avez mangé Doc Gynéco ou quoi ?" demande Cyril Hanouna face à la passivité anormale de la chroniqueuse, plutôt connue pour être vive et énergique sur le plateau. Une séquence qui n'a pas manqué de faire rire les chroniqueurs et les téléspectateurs.