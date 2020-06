Kelly Vedovelli en couple : "J'ai enfin trouvé celui qu'il me fallait"

Kelly Vedovelli a décidé de sortir un agenda pour le plus grand plaisir de ses fans. À cette occasion, elle a accordé une interview au magazine Public et a fait savoir qu'elle était en couple et très épanouie en amour.

Lorsque le célèbre magazine lui a demandé quel message elle souhaiterait faire passer à la Kelly Vedovelli de ses 14 ans, celle qui est devenue célèbre grâce à Kendji Girac dans le clip de la chanson Bella, répond sans détour : "De ne pas laisser ses amourettes lui prendre la tête, car, l'amour, ça va, ça vient ! Et de ne pas s'en faire, car elle finira rencontrer le bon. C'est le cas aujourd'hui ; je suis pleinement heureuse, j'ai enfin trouvé celui qu'il me fallait." Une grande et belle nouvelle. Mais la jolie blonde que l'on peut voir sur C8 aux côtés de Cyril Hanouna n'en dit pas plus sur l'heureux élu.

La chroniqueuse évoque également son adolescence lors de l'entretien. Elle fait ainsi des confidences sur son premier baiser, qui a eu lieu dans les couloirs du lycée : "C'était avec Giovanni, le beau gosse que toutes les filles kiffaient. Il est arrivé en retard le premier jour, j'ai eu le coup de foudre dès qu'il est entré."

S'agissant de sa vie professionnelle, celle qui a trouvé une famille en la bande de chroniqueurs de Touche pas à poste a fait savoir qu'elle se sentait bien dans sa peau d'intervenante et ne cherchait pas à avoir sa propre émission. "Je ne fais pas partie de ceux qui ont soif de prime time, je suis épanouie ainsi. J'ai une confiance aveugle en Cyril et en C8 : si un jour on m'en propose une, c'est qu'on m'en sentira capable, et alors j'irai", confie-t-elle. Quelle modestie !