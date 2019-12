Kelly Vedovelli nue dans son bain : un chroniqueur de TPMP coquin avec elle

Samedi 28 décembre 2019, la journée était consacrée à la détente pour Kelly Vedovelli. La jolie blonde a décidé de se chouchouter en prenant un bain. Très active sur les réseaux sociaux, elle n'a pas pu résister à l'envie de partager ce moment intime avec ses milliers de followers. C'est donc une photo d'elle nue dans sa baignoire qui est apparue sur la Toile, sa poitrine subtilement camouflée par le gel moussant. En un rien de temps, la chroniqueuse a reçu une vague de commentaires charmés. "Certainement une des plus belles photos", "Tu es encore plus magnifique au naturel", "Tu es juste sublime", lit-on. Et ce n'est pas l'un de ses collègues qui dira le contraire. Parmi les messages laissés sur sa page figure celui de... Bernard Montiel.

L'animateur et chroniqueur de Cyril Hanouna a osé une remarque pour le moins coquine. "Trop de mousse ma fille !", a-t-il inscrit, amusé, ajoutant au passage un panel d'émojis. Il n'en fallait pas plus pour susciter de nombreuses réactions. Si certains internautes ont été ravis de constater la complicité entre le proche de Laura Smet et Kelly Vedovelli, d'autres en revanche ont trouvé cette petite phrase totalement déplacée.



Pas sûr que cette mini-polémique atteigne véritablement Kelly Vedovelli, laquelle est malheureusement habituée aux vives critiques. En effet, la jeune femme est régulièrement la cible des haters et fait l'objet de grossophobie en dépit de sa silhouette impeccable. Déterminée à faire ce qui lui plaît, pas question pour elle de se laisser faire et c'est tant mieux !