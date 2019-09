Kelly Vedovelli victime de harcèlement : "Ça a duré six mois"

Le mouvement #balancetonporc est de nouveau plus que jamais sous le feu des projecteurs. Mercredi 25 septembre 2019, Sandra Muller qui a initié ce hashtag emblématique a été condamnée pour diffamation par le tribunal de Paris. Elle devra verser à Éric Brion, qu'elle accusait de harcèlement, 15 000 euros de dommages et intérêts. Un sujet sur lequel l'équipe de Touche pas à mon poste est revenue le soir même. Kelly Vedovelli en a profité pour révéler qu'elle avait déjà été harcelée.

À l'époque, la belle blonde de 29 ans était l'assistante d'un photographe. Et ce dernier avait connecté l'iCloud de Kelly Vedovelli sur son ordinateur afin d'avoir accès à tous les fichiers de son téléphone. "Tous les soirs, il lisait tous mes messages que j'envoyais à mes copines. Le lendemain, il faisait comme si de rien n'était. À longueur de journée, il me montrait des photos de ses ex et me disait : 'Regarde, tu lui ressembles.' Ça a duré six mois. Mais un jour, j'ai pété les plombs", s'est souvenue la rivale d'Agathe Auproux.

Cyril Hanouna lui a ensuite demandé si l'homme en question avait été lourd avec elle. "Il était lourd au point que, tous les jours, ils me montraient des photos de femmes avec des gros nichons, il disait : 'Tu es comme elles.' Le soir, il lisait mes messages, en plus, je disais des horreurs sur lui à mes copines et le lendemain, pour qu'il puisse me dire bonjour comme si de rien n'était, c'est qu'il y avait un problème. Le soir, il me retenait. Normalement, je terminais à 19h, il me disait : 'Non, mais il y a encore quelque chose à faire, ça durait jusqu'à 23h !", a-t-elle répondu.

Géraldine Maillet a pour sa part confié avoir été confrontée à des "harceleurs light". Pour Christine Kelly, c'était beaucoup moins soft. L'ancienne membre du CSA a assuré avoir été victime de harceleurs à plusieurs reprises, dont "une personnalité connue". "Un jour, tu envoies un CV, tu veux bosser dans une chaîne , une personnalité te reçoit et, au bout de 5 minutes, la personnalité te sort son sexe en disant : 'Je suis amoureux de vous, regardez l'effet que vous me faites'', a-t-elle dénoncé. Ni une, ni deux, celle qui officie aussi dans Balance ton post est "partie en courant".