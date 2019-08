Laeticia Hallyday : Bernard Montiel prend sa défense, un soutien inattendu

Elle avait parcouru l'exposition lors de son séjour à Saint-Tropez, le 8 juillet 2019... C'est avec beaucoup d'émotion que Laeticia Hallyday avait visité une galerie rendant hommage à Johnny Hallyday. Avec son père, André Boudou et ses filles, Jade (14 ans) et Joy (11 ans), elle avait plongé dans cette exposition consacrée au Taulier. "C'est bien d'être ici. C'est une transmission de la mémoire de leur papa ! Il a écrit la légende de ce village. Vous pouvez en être fières ! J'ai eu la chance de le connaître ici libre et heureux... Notre amour, c'est la rencontre de deux âmes cabossées", avait-elle confié devant les caméras de Var-Matin.

Une superbe exposition, également visitée par un grand ami de la famille Smet, Bernard Montiel. "Grande émotion pour la visite de l'exposition Johnny Hallyday à Saint-Tropez. De nombreuses photos et films de notre idole ! Sur la moto Johnny Hallyday a la couleur des yeux de Laura Smet", écrit-il sur Instagram, en légende d'une photo de lui chevauchant la moto du rockeur. Mais il manquait quelque chose de capital aux yeux de l'animateur. "Émouvante expo où il n'y a aucune photo de Laeticia Hallyday. Pas normal !", s'est-il insurgé, prêt à défendre la veuve de 44 ans.

Plus grave, l'exposition aurait montré Johnny avec ses anciennes compagnes. "J'ai en effet trouvé scandaleux le fait que toutes les femmes de Johnny y soient à l'honneur, même Babeth, avec qui il n'a pourtant pas passé beaucoup de temps, mais que celle qui a passé plus de 20 ans à ses côtés soit ignorée. C'est d'autant plus anormal que j'étais moi-même présent en 1995 et 1996 avec Johnny et Laeticia à Saint-Tropez", a-t-il martelé dans les pages de Voici, le 2 août 2019.