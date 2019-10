Kelly Vedovelli et Gad Elmaleh : Retrouvailles gourmandes face à Kev Adams

Kev Adams était pressé comme un citron à l'idée d'ouvrir son nouveau restaurant. Mais avant de laisser les consommateurs goûter les recettes bien-être de "Jak Healthy", le comédien de 28 ans s'est offert une petite soirée d'inauguration le 15 octobre 2009. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a largement pu compter sur la présence de ses amis et collègues... et même de la famille ! Aux platines du 24 rue Rivoli, son petit frère Noam Adams, alias DJ Noyz, faisait se trémousser les convives sur des rythmes endiablés.

Ce lieu de gastronomie rapide est le fruit de la collaboration entre Kev Adams, le coach sportif Johan Exilie et la restauratrice Anne Sachet. Un maître mot : "Un repas sur le pouce sain et équilibré." La liste des invités venus savourer ces spécialités en avant-première était pleine à craquer. Dans la foule : Nikos Aliagas, Jamel Debbouze, Arthur, Pascal Légitimus, Roman Frayssinet, Kyan Khojandi, Pierre-François Martin-Laval, Black M, Michel Boujenah, Laurent Ruquier, Philippe Lellouche et sa compagne Vanessa Boisjean. "C'est énorme. Je vais tout manger les gars !" s'est écrié le chanteur Black M dans les stories Instagram de son collègue.

Des retrouvailles très attendues

Atout charme et raffinement, Kelly Vedovelli s'était glissée dans un ravissant ensemble jaune moutarde pour pimenter la soirée. Il faut dire que dans l'audience se trouvaient Kev Adams et Gad Elmaleh, qui avait tenté d'unir leurs forces en décembre 2017 pour la séduire. L'humoriste Chouchou des Français avait fait livrer des fleurs pour elle sur le plateau de TPMP avant de demander à son binôme de lui apporter un cadeau de sa part lors d'un passage du côté de C8. Ne dit-on pas que pour cueillir le coeur d'autrui, le meilleur chemin est celui du ventre ?