Kendall Jenner : Elle souffre d'anxiété et s'engage contre les maladies mentales

Le coronavirus est au coeur de toutes les discussions et préoccupations. Kendall Jenner a une autre priorité : la santé mentale ! Elle révèle souffrir d'anxiété et s'engage pour que les maladies psychiques ne soient pas oubliées...

C'est dans l'émission Good Morning America, avec le présentateur Michael Strahan, que Kendall Jenner est passée aux aveux. À l'occasion du mois de sensibilisation sur la santé mentale (célébrée aux États-Unis au mois de mai), le top model de 24 ans a révélé qu'elle souffrait d'anxiété depuis l'enfance. Elle a raconté son premier souvenir du trouble : "J'étais vraiment, vraiment jeune et je me souviens avoir eu l'impression de ne plus pouvoir respirer, être allée auprès de ma mère [Kris Jenner, NDLR] et avoir dit, 'Maman, j'ai l'impression que je ne peux plus respirer. Il y a quelque chose qui ne va pas'. Et, bien sûr, elle m'a emmenée voir plusieurs docteurs pour s'assurer que j'allais bien, et j'allais bien."

"On ne m'a jamais dit que je souffrais d'anxiété. Il y a peut-être trois ou quatre ans, c'est complètement revenu, j'avais des crises de panique folles et j'ai enfin eu les bonnes informations dont j'avais besoin", ajoute-t-elle ensuite. Par le passé, Kendall Jenner a expliqué que son anxiété s'était aggravée à cause de sa notoriété, de la médiatisation dont elle fait l'objet et du harcèlement dont elle a été victime. C'est une des raisons qui expliquent sa timide figuration dans l'émission de télé-réalité L'Incroyable famille Kardashian.

Ces dernières années, de nombreuses célébrités ont déclaré qu'elles souffraient de troubles mentaux et permis ainsi qu'une plus grande attention leur soit portée. Kendall Jenner poursuit ses efforts en s'associant à l'organisation The Mental Health Coalition.