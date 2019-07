Kendall Jenner entièrement nue : "La plus belle femme d'aujourd'hui"

Le 19 juillet 2019, le photographe de mode Mert Alas a décidé de poster un cliché de Kendall Jenner (23 ans) complètement nue. Et de face, bien entendu. Une minuscule bande noire dissimule (tout de même) une partie de son sein droit. Si les clichés du style sont plutôt monnaie courante chez les soeurs Kardashian, Kendall restait jusqu'à présent un peu plus pudique quant à son anatomie. Désormais, elle a franchi le cap et a même surpassé toutes ses soeurs en une seule publication. Chapeau l'artiste !

Battle de nudes sur Instagram

Mert Alas (membre du duo de photographes de mode Mert and Marcus) a publié deux images de l'une des stars de l'émission L'incroyable Famille Kardashian. Il l'avait déjà photographiée pour la couverture du numéro d'avril 2018 de Vogue, ainsi que pour le shooting inspirée d'Alice au pays des merveilles qui figurait dans le numéro de décembre 2015. Sûrement très fière, Kendall a également posté l'une des photos du shooting sur son compte personnel. Suivie par plus de 113 millions d'abonnés, la photo a rapidement fait le buzz.

Sa mère Kris Jenner (63 ans), sa soeur Khloe Kardashian (35 ans) et son amie Hailey Bieber (22 ans) ont toutes liké la photo. Habitué à photographier les plus belles femmes du monde, Mert Alas a commenté cette photo en expliquant que pour lui, que Kendall était "La plus belle femme d'aujourd'hui !". Un sacré compliment.

Quelques jours auparavant, c'était Kylie Jenner (21 ans) qui publiait un cliché d'elle nue en vacances. La maman de Stormi née de son union avec Travis Scott avait alors simplement écrit en légende : "En mode vacances". Un "mode" finalement assez courant dans la famille Kardashian, non ?