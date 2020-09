Kevin Dobson : Mort de l'acteur de Kojak et Côte Ouest

Kevin Dobson est mort. Comme le rapporte notamment le site TMZ, l'acteur de 77 ans a succombé à une crise cardiaque, dimanche 6 septembre 2020. C'est l'organisme de soutien aux anciens combattants, le United Veterans Council de San Joaquin County en Californie, qui a confirmé la mauvaise nouvelle.

Le comédien était très connu des téléspectateurs grâce à ses rôles sur le petit écran, notamment dans l'une des grandes séries policières des années 1970, Kojak. Il y incarnait le personnage du détective Bobby Crocker. Il a aussi longtemps joué dans la série Côte Ouest (dont le titre original était Knots Landing), incarnant Patrick Mack MacKenzie dans les années 1980 et 1990. Né dans le quartier du Queens à New York, Kevin Dobson avait entamé sa carrière en 1968 en jouant dans le programme de la chaîne ABC One Life to Live. Il n'avait jamais quitté le petit écran, tournant régulièrement jusque dans les années 2010. Il était aussi apparu dans Cold Case, Les Experts ou encore plus récemment Hawaii 5-0.

En parallèle de la télévision, Kevin Dobson menait aussi une carrière plus discrète au cinéma. Il a posé son nom à l'affiche d'une bonne dizaine de films comme Midway au côté des géants Charlton Heston et Henry Fonda, dans All Night Long avec Barbra Streisand ou encore 1408 avec John Cusack et Samuel L. Jackson...

Kevin Dobson était vétéran de guerre, il avait été honoré des prix AMVETS (American Veterans) Silver Helmet Peace Award et de l'American Legion Award. Il laisse derrière son épouse Susan depuis 1968 et trois enfants.