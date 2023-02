Kevin Guedj de nouveau en couple ? Il s'affiche très proche d'une "amie" sur son canapé...

Le "Jaguar", déjà de nouveau en couple ? Après sa rupture fracassante avec Carla Moreau, mère de sa fille Ruby (3 ans), Kevin Guedj pourrait bien (contre toute attente) avoir déjà retrouvé l'amour. Etant donné que la fidélité ne semblait pas être son fort durant toute sa relation avec la jolie Carla, on aurait pu s'attendre à ce que l'ami de Julien Tanti devienne un célibataire endurci prêt à toutes les aventures libertines après son divorce. Le 21 février 2023 pourtant, l'ancien candidat des Marseillais s'est affiché tout sourire avec une jolie brune assise très près de lui sur un canapé. Une proximité qui a forcément éveillé des soupçons et qui a amené de nombreux internautes à lui demander s'il s'était recasé depuis sa séparation.

J'en ai tellement eu ras le *

Apparemment à bout de nerfs et épuisé qu'on parle de sa vie sentimentale, Kevin Guedj a souhaité clarifier les choses en story Instagram. Avec toute la finesse qu'on lui connaît, le jeune homme a ainsi écrit sur les réseaux sociaux : "En fait j'en ai tellement eu ras le * que les gens racontent des co***ries sur ma vie que j'ai juste mis une photo avec une amie !!!!! ... que j'avais pas vu depuis longtemps d'ailleurs !! Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit !!! Si un jour j'ai quelqu'un ! Vous serez les premiers informés promis." La jeune femme en question serait donc simplement une "amie" pour le candidat de télé-réalité. Alors simple "amie", nouvelle chérie ou stratégie pour rendre potentiellement jalouse son ex Carla ? Tout reste possible avec Kévin.

De son côté, Carla Moreau semble n'avoir plus rien à faire des affaires de son ex Kévin. La jeune femme est devenue éblouissante et a fait un véritable glow up depuis sa rupture. Finies les extensions de cheveux, Carla Moreau est plus naturelle et s'est complètement reprise en main. Il y a quelques mois, elle confiait même avoir perdu près de 10 kilos depuis son divorce.