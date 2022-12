Carla Moreau évoque sa rupture avec Kevin Guedj dans "La Grosse Rigolade", il n'en loupe pas une miette !

Voilà plusieurs semaines maintenant que Carla Moreau et Kevin Guedj se sont séparés. Des rumeurs d'infidélités ont fini par ébranler leur couple, pourtant marié depuis le début de l'année seulement. Les deux candidats de télé-réalité seront néanmoins restés ensemble sept longues années et auront eu la chance d'accueillir leur petite fille Ruby (3 ans).

Il n'en reste que la rupture fut difficile à encaisser pour Carla Moreau. Mais aujourd'hui, l'ancienne star des Marseillais s'est assurément reprise en main. Récemment, elle révélait d'ailleurs se sentir "apaisée" et optimiste vis-à-vis de l'avenir. En outre, elle confiait avoir perdu pas moins de 10 kilos ! "On est d'accord, t'as glow-up de ouf !", lui a justement reconnu Cyril Hanouna lors de son nouveau numéro de La Grosse Rigolade diffusé jeudi 8 décembre. Carla Moreau s'est alors amusée de sa situation : "Ah bah tu vois, il y a des avantages dans la vie !"

L'animateur de C8 s'est tout de même demandé ce qui avait bien pu se passer pour qu'elle rayonne autant. L'occasion pour la jeune femme de 25 ans d'évoquer subtilement son divorce en cours avec Kevin Guedj et les infidélités qu'il lui aurait fait subir. "Nouvelle vie qui démarre. J'étais avec un homme et... finalement il était très généreux donc ça s'est un petit peu mal passé. Trop généreux !", a-t-elle lâché avec ironie. Et pour elle de rassurer : "Ça va, ça se passe bien, j'ai repris ma vie de femme célibataire."

Kevin Guedj commente le passage de Carla Moreau

Kevin Guedj n'a apparemment en tout cas rien manqué du passage de sa future ex-femme à l'antenne. En effet, comme il l'a fait en savoir à travers sa story Instagram, le jeune homme était bien installé devant sa télé. Il a même pris une photo de Carla en plateau, commentant : "Ouf", accompagné d'un émoji hilare. (Voir notre diaporama).

Kevin Guedj n'était pas le seul devant La Grosse Rigolade hier soir. Selon Puremédias, ils étaient 929 000 fans à suivre les blagues de la bande de Cyril Hanouna entre 21h14 et 22h48, soit 4,5% du public. Puis 817 000 jusqu'à 23h11 (4,7% du public).