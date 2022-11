"Je veux protéger mon enfant" : Kevin Guedj s'en prend à Carla Moreau, divorce enclenché et clashs interposés

L'ambiance est loin d'être joyeuse entre Carla Moreau et Kevin Guedj. Séparés depuis quelques semaines, les deux Marseillais n'ont vraisemblablement aucune intention de se redonner une chance. Pire encore, ils commencent doucement mais sûrement à se déchirer sur les réseaux sociaux. La raison ? La relation qu'on prête à Kevin Guedj avec Cynthia (Les Cinquante). Les deux candidats de télé-réalité ont récemment été aperçus dans un domaine de luxe du Sud de la France. Et il n'en fallait pas plus pour qu'on les dise en couple.

Rapidement, Kevin et Cynthia avaient toutefois démenti tout rapprochement mais, pour Carla Moreau, la vérité est autre. Blessée et "humiliée", la jeune maman de Ruby (3 ans) a pris la parole pour faire des révélations. "Ils se sont rencontrés sur Paris la première fois. Il n'a rien trouvé d'autre que de l'emmener à l'hôtel où je l'avais emmené il y a un mois et demi, il ne s'est pas tracassé la tête et est allé là où il connaissait... Classe jusqu'au bout (...) Pour ce qui est du reste, je reprends ma vie en main. Je m'exprime car j'en ai marre qu'on me salisse. Pour moi ces histoires sont tellement sales que ça m'affecte", a-t-elle déclaré.

Ca fait maintenant deux ans que je vis des moments compliqués

Face à ces propos, Kevin Guedj a souhaité faire une mise au point. "Pour commencer, Cynthia et moi, on n'est pas ensemble", a-t-il assuré. Et de poursuivre en évoquant sa future ex-femme : "Carla a décidé elle-même de me quitter, donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu laisses vivre la personne comme elle le veut. Ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est mon enfant et de le protéger de tout cela. Avec Carla on est en train d'entamer une procédure de divorce, elle a pris un avocat, moi aussi. Elle n'arrête pas de crier sur tous les toits qu'elle aurait dû quitter cette relation il y a sept ans, mais moi, ça fait maintenant deux ans que je vis des moments compliqués".

Selon lui, Carla Moreau ne vivrait tout simplement pas bien la situation actuelle. "Donc s'il vous plaît, donnez-lui du soutien, continuez à la soutenir, je sais qu'elle en a besoin, c'est ce qui l'a fait avancer dans sa vie", a-t-il demandé aux internautes. Pour conclure, Kevin Guedj a réitéré son intention de vouloir préserver leur fillette à tout prix. "Encore une fois, je trouve ça vraiment nul après tout ce qu'on a vécu de parler sur les réseaux sociaux. Nous sommes parents d'une petite fille exceptionnelle et je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Ma seule priorité, c'est notre fille qui ne mérite pas de voir ses parents se déchirer bêtement sur les réseaux sociaux !"