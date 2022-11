Carla Moreau "salie" et "humiliée" par Kevin Guedj : elle balance sur la relation de son ex avec Cynthia

Quelques semaines après avoir annoncé sa rupture avec Kevin Guedj, Carla Moreau ne s'attendait sans doute pas à devoir gérer une polémique aussi rapidement. Malheureusement, son ex et père de sa fille Ruby (3 ans) est au coeur d'une affaire qui fait beaucoup de bruit. En effet, dans la journée de mercredi 16 novembre, un blogueur a affirmé qu'il avait été aperçu dans un domaine du Sud de la France avec Cynthia, une candidate de télé-réalité vue dans Les Cinquante. "Ils ont pris une suite hier soir et se sont même rendus aujourd'hui au spa à 15h", était-il précisé.

Très vite, les principaux intéressés ont pris la parole pour démentir tout rapprochement, assurant qu'ils venaient de se rencontrer et avaient rejoint un groupe d'amis en commun pour la soirée. Mais pour Carla Moreau, tout cela n'est que mensonge. Blessée par la situation, la jolie blonde de 25 ans a à son tour brisé le silence sur les réseaux sociaux. Très calmement et avec un discours impeccable, elle a souhaité exprimer ses sentiments sur la question. "Il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours concernant ma relation que j'avais décidé de garder pour moi, mais étant donné que j'ai quelqu'un face à moi qui n'aide pas la situation pour que ça reste discret... Je vais vous exprimer mon ressenti", a-t-elle déclaré pour commencer.

Ces histoires sont tellement sales

Carla Moreau explique ensuite ne pas regretter la décision de quitter Kevin Guedj, "et encore moins avec ce qu'il se passe". Toutefois, elle se désole vis-à-vis de son attitude. "Pour la personne que je suis, entendre ce manque de respect... Je ne mérite pas autant d'humiliation (...) Maintenant, Kevin il est ce qu'il est, je dois composer avec, nous sommes encore mariés, ce que j'espère plus pour très bientôt, et surtout nous avons aussi une fille à protéger, ce que je m'efforce de faire coûte que coûte", a-t-elle analysé avec maturité.

Et ce n'est pas tout, la célèbre Marseillaise est ensuite rentrée dans le vif du sujet en révélant avoir eu vent de la relation entre Kevin et Cynthia il y a déjà plusieurs jours. Elle détaille : "Ils se sont rencontrés sur Paris la première fois. Il n'a rien trouvé d'autre que de l'emmener à l'hôtel où je l'avais emmené il y a un mois et demi, il ne s'est pas tracassé la tête et est allé là où il connaissait... Classe jusqu'au bout (...) Pour ce qui est du reste, je reprends ma vie en main. Je m'exprime car j'en ai marre qu'on me salisse. Pour moi ces histoires sont tellement sales que ça m'affecte". Kevin Guedj n'a pour l'heure pas réagi aux propos de son ex-compagne.