Kevin Guedj recasé avec une candidate de télé-réalité ? Des photos fuitent, Carla Moreau a envie de vomir...

À la fin du mois d'octobre, Carla Moreau a confirmé ce que tout le monde suspectait depuis quelques semaines : elle s'est séparée de Kevin Guedj, son mari et père de sa fille Ruby (3 ans). Une situation "inévitable" comme elle l'avait expliqué sans lever le voile sur les raisons de cette rupture. Des rumeurs d'infidélité ont toutefois pesé sur le Marseillais, lequel aurait eu une aventure avec la candidate Belle lors du tournage de La Bataille des couples (TFX) au mois de juin.

On lui a prêté depuis de nouvelles relations. En effet, un internaute a notamment affirmé qu'il était en couple avec une autre femme. Et les dernières informations à son sujet ne viendront pas contredire la rumeur. En effet, selon le blogueur Shayara TV, Kevin fréquenterait désormais la candidate de télé-réalité Cynthia récemment vue dans Les Cinquante. Tous les deux ont été aperçus dans un hôtel dans le Sud de la France. "Ils ont pris une suite hier soir et se sont même rendus aujourd'hui au spa à 15h", indique le blogueur tout en partageant des photos de l'un et l'autre au même endroit. Toutefois, jamais ils n'apparaissent ensemble.

Kevin et Cynthia s'expliquent

Face à la polémique qui enfle sur les réseaux sociaux, Kevin Guedj n'a pas tardé à prendre la parole. En story Instagram, il a confirmé passer la soirée avec Cynthia... et beaucoup d'autres amis pour une sortie au restaurant de l'établissement. "Cynthia ? Salut, enchanté ! On est tous là, y'a Shaane qui est assise à côté de moi. Ouh la la... Est-ce-que je vais m'faire Shaane ??", a-t-il plaisanté avec légèreté. Et d'ajouter : "Faut arrêter ! On mange entre amis, c'est le top."

Cynthia a elle aussi brisé le silence sur le sujet. Hilare en évoquant cette prétendue idylle avec Kevin Guedj, elle a fait taire les mauvaises langues. "Mais vous êtes complètement malades, vous êtes des fous. Vous en avez pas marre de m'inventer des vies, sérieux ? Je suis posée au resto avec des amis, je suis venue voir un ami. Même si je fais ce que je veux... Vous êtes des fous, vous êtes des malades de raconter des trucs comme ça. Kevin, je pense qu'il est encore avec Carla, je sais pas, je viens de connaître cette personne, il est très gentil d'ailleurs", a-t-elle déclaré.