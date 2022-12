Carla Moreau séparée de Kevin Guedj et amincie : elle dévoile le nombre de kilos qu'elle a perdus !

Il y a trois ans, Carla Moreau a connu le plus grand des bonheur en accueillant sa fille Ruby, l'amour de sa vie. Comblée par son arrivée, l'ancienne star des Marseillais a toutefois eu du mal à se remettre de sa grossesse, laquelle a complètement modifié son physique. La jolie blonde de 25 ans a en effet pris plusieurs kilos et ne s'en est jamais réellement séparée avec les années, jusqu'à développer une poitrine très généreuse. Pas particulièrement fan de son nouveau décolleté, elle confiait d'ailleurs il y a quelques mois envisager d'avoir recours à une réduction mammaire.

Mais en attendant, la vie de Carla Moreau a connu de nouveaux rebondissements. Depuis plusieurs semaines, elle est notamment séparée de son mari Kevin Guedj. Une rupture qui tourne mal en raison des rumeurs disant le jeune homme en couple avec une autre femme mais qui a semble-t-il poussé Carla Moreau à adopter une toute nouvelle hygiène de vie. Désormais, la jeune femme a décidé de prôner le bien-être sur ses réseaux sociaux, partageant des conseils inspirants ou encore de bonnes petites recettes.

Je travaille beaucoup sur moi

Une routine qui l'aide à aller mieux et qui lui a permis de s'amincir ! Les internautes sont nombreux à l'avoir remarqué sur ses dernières photos et, à l'occasion d'un question réponse réalisé sur Instagram dans la soirée de mardi 6 décembre, l'un d'entre eux lui a demandé combien de kilos elle avait perdu. "10 kilos", a alors répondu sobrement Carla Moreau, sans révéler ses astuces ni en combien de temps cela s'était produit.

Quoi qu'il en soit, c'est une Carla Moreau "apaisée" qui s'est ensuite confiée. "Je travaille beaucoup sur moi, j'ai l'impression de me découvrir en tant que femme, ça fait un bien fou", a-t-elle déclaré. Et à la question de savoir s'il n'est pas difficile "de recommencer à zéro avec un enfant", là encore, elle fait preuve de philosophie : "Il faut accepter la vie comme nous devons la vivre et surtout, elle ne fait rien au hasard. La vie est encore longue, je suis sûre que de belles choses arriveront. Une femme se relève de toute difficulté, croyez en vous et tout ira bien"