Carla Moreau en décolleté XXL, elle dévoile une poitrine imposante : les images interrogent, elle s'explique

On ne présente plus Carla Moreau . Depuis déjà six ans, elle est présente dans le milieu de l'audiovisuel. Et après avoir percé en tant que candidate dans Les Marseillais, émission qu'elle a quitté avec son mari Kevin Guedj suite au scandale de sorcellerie, la jolie blonde de 25 ans est aujourd'hui à l'affiche de sa propre série-réalité. En effet, le couple a récemment rejoint le groupe TF1 pour lancer un programme basé sur leur quotidien à Marseille. C'est donc peu dire que Carla Moreau en a fait du chemin depuis ses débuts sur le petit écran. Elle est même devenue maman d'une petite fille prénommée Ruby (2 ans). Et justement, l'arrivée de son premier enfant a tout changé dans sa vie, jusqu'à son physique. Carla Moreau n'a plus tout à fait la même silhouette qu'il y a quelques années sans avoir eu besoin de recourir à la chirurgie esthétique, à l'exception d'une liposuccion réalisée en 2020. Mais mercredi 27 avril 2022, la jeune femme a tout de même laissé perplexe.

Et pour cause, elle s'est dévoilée en story Instagram vêtue d'un tee-shirt rose très moulant et surtout ultra décolleté (voir notre diaporama). Impossible alors de ne pas remarquer sa poitrine très imposante, plus que d'ordinaire. Toute la journée, Carla Moreau s'est filmée ainsi sous tous les angles et rapidement, les internautes ont réagi. "Ça fait très longtemps que je te suis. Et je me posais la question. Comment as-tu fait pour prendre au niveau de la poitrine ?", lui a-t-on demandé.

Et pour la principale intéressée de répondre : "Vous faites rire. J'ai juste grossi et mes hormones me jouent des tours je crois". Pas de recours au bistouri donc pour la célèbre marseillaise ! Du moins, pas encore. Carla Moreau pourrait peut être finir par craquer mais pas pour une augmentation mammaire. "Mais j'avoue que c'est quand même bizarre. Parfois, je pense même à m'enlever de la poitrine parce que j'ai l'impression que ça me grossi", a-t-elle confié.