"Que la sorcière arrête de mentir !" : Maeva Ghennam s'en prend à Carla Moreau, la guerre est déclarée !

Déjà un an que le scandale de sorcellerie a bouleversé le quotidien de Carla Moreau. La jolie blonde de 25 ans aurait eu recours à des pratiques douteuses afin de garder son amoureux Kevin Guedj auprès d'elle mais aussi pour que sa meilleure amie Maeva Ghennam ne connaisse pas plus grand succès qu'elle. Une affaire remise au goût du jour par Maeva Ghennam, surprise et agacée par une déclaration de Carla Moreau.

Entre Carla Moreau et Maeva Ghennam, c'est reparti pour un tour ! Fin janvier 2022, la jolie blonde et son amoureux Kevin Guedj célébraient leur mariage. Après s'être dit "oui" à Marseille, les festivités se sont poursuivies à Courchevel pour le couple. Parmi les invités, de nombreuses figures des Marseillais de W9 manquaient à l'appel. À commencer par Maeva Ghennam, meilleure amie de Carla Moreau avant le scandale de sorcellerie. Lors d'une interview, la maman de Ruby (2 ans) évoque le sujet. Des propos qui font éclater la colère de Maeva Ghennam ! "Cela fait un petit moment que l'on ne se parle plus. Forcément, elle n'avait pas de raison d'être là à mon mariage. Personnellement, je trouve que tous les gens qui étaient là étaient bienveillants. Je suis très contente des invités qu'on a eus", avait déclaré Carla Moreau à Télé Loisirs à propos de l'absence de son ex-meilleure amie à son mariage. Il n'en fallait pas plus pour que Maeva Ghennam réagisse. Outrée par ces mots, l'ancienne compagne de Greg Yega, lui aussi star des Marseillais, se saisit de son compte Instagram afin de répondre en story. "Il faut que la sorcière arrête de mentir. J'ai toujours été bienveillante avec elle depuis le début. Je ne les ai jamais trahis. C'est elle qui m'a fait de la sorcellerie pendant des années", s'énerve-t-elle. Et d'évoquer son absence au mariage du couple star : "Et morte de rire, elle m'a invitée publiquement à son mariage, vous pouvez ressortir les screens. C'est moi qui n'ai pas voulu y aller. Ça m'a fait de la peine, mais je n'allais pas aller au mariage d'une fille qui m'a fait de la sorcellerie et qui m'a souhaité du mal. Bref, arrêtez de parler de moi sinon je vais vraiment ouvrir ma bouche, fille mauvaise. Je ne t'ai jamais fait de mal, que du bien." Enfin, la grande amie de Nabilla adresse un tendre message à Kevin Guedj, qui se retrouve malgré lui au milieu de ces histoires : "Je t'aime et je t'aimerai toujours. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Elle a de la chance d'être tombée sur quelqu'un avec un coeur comme le tien ta sorcière." En bref, la hache de guerre que l'on pensait enterrée ne l'est pas vraiment finalement...