Maeva Ghennam et Greg Yega bientôt mariés ? Elle partage une photo en robe blanche...

Entre eux, tout a commencé dans l'émission de télé-réalité Les Marseillais Asian Tour en 2018. Après un coup de foudre pour le sulfureux Bebew, Maeva Ghennam en était persuadée, elle avait enfin trouvé l'homme de sa vie. Malheureusement, le couple s'était par la suite séparé (plusieurs fois) avec perte et fracas. Mais malgré moult scandales, disputes et ruptures entre les deux amoureux, ils semblent toujours finir par se retrouver et s'aimer encore davantage. Encore une fois, alors qu'on les pensaient définitivement séparés, Greg est d'ailleurs parti pour célébrer le nouvel an avec sa précieuse Maeva Ghennam à Dubaï.

Le mariage de Maeva et Greg bientôt célébré ?

Sur Instagram, la candidate de télé-réalité et Greg n'ont pas hésité à s'envoyer de grandes déclarations d'amour enflammées. "Le hasard c'est pour les gens qui se croisent. Nous, on s'est rencontrés. C'était écrit" a ainsi confié Greg Yega, visiblement toujours autant fou d'amour pour celle qu'il a chantée dans son tube J'Fly. Ironique et piquante vis-à-vis des exs de Greg, Maeva a de son côté tenu à remettre en place ses anciennes conquêtes et à prouver sa grande supériorité sur elles dans le coeur de Bebew, n'hésitant pas à se comparer à l'empereur Jules César : "Moi, quand César récupère ce qui lui appartient et que je fais comprendre aux autres que c'était des roues de secours. Hihi".

Alors, les deux amoureux pourraient-ils (enfin) s'accorder et vivre heureux ? Cette fois, Maeva en est persuadée. La preuve, la jolie brune n'a pas hésité à plaisanter sur son futur mariage avec le candidat des Marseillais VS Le reste du monde. En légende d'un cliché publié sur son compte Snapchat où elle apparaît avec une robe de mariée blanche dans les bras de Greg (voir diaporama), on peut lire : "Le mariage de Maeva et Greg la photo officielle elle sera comme ça". Tout à fait d'accord avec ce montage réalisé par un fan, Maeva Ghennam n'a d'ailleurs pas hésité à reposter cette photographie, qui pourrait bien indiquer qu'une future union entre les amoureux pourrait bientôt être célébrée. Affaire à suivre...