Luna Skye (Les Marseillais) hospitalisée et endettée : sa demande hallucinante à ses fans

Depuis plusieurs semaines, Luna Skye vit des moments très compliqués. La candidate de télé-réalité qui a participé à la dernière saison des Marseillais VS Le Reste du Monde est en très mauvaise santé. Son corps est infecté par une bactérie suite à des injections reçues pour augmenter le volume de ses fesses. Résultat, elle a fait une septicémie. C'est à Los Angeles, dans une clinique privée qu'elle avait été hospitalisée, un endroit où la jeune femme a selon elle été très mal traitée. Récemment, elle confiait par exemple avoir manqué de se faire opérer de force par un médecin.

C'est donc avec un grand soulagement qu'elle s'est fait rapatrier en France mercredi 15 décembre, dans l'espoir d'être mieux suivie. Mais Luna n'en a pas tout à fait terminé avec les services américains et pour cause, elle doit encore payer tous les frais d'hôpital. Et la note s'annonce salée ! Car aux États-Unis, tout le monde ne bénéficie pas d'une couverture sociale et donc, chaque petite intervention atteint des sommes vertigineuses. Luna Skye a alors eu l'idée de solliciter sa communauté Instagram pour l'aider à régler ses dettes.

"Vous savez que je partage tout mon quotidien à mes proches et j'ai reçu plein de messages de personne qui voulaient en voir plus. Alors, je vous partage un lien pour vous donner accès à ma liste privée d'amis. C'est sous forme d'abonnement et vous pouvez vous abonner, vous pouvez retrouver tout mon contenu, mon rapatriement, tout mon quotidien", a-t-elle expliqué en story avant d'annoncer la couleur : "Je l'ai fixé à 3,50 euros, je l'ai mis au plus bas. Sachez que tout l'argent, ça va servir à payer mes factures médicales que j'ai aux États-Unis et qui sont super élevées et, j'en reverse 1% à l'Unicef".

Un concept étonnant qui a été développé par "ses amis" et dont elle est très fière. Reste désormais à voir si les internautes vont lui apporter leur soutien... financier !